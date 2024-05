'Kraljevina SHS' se je na Titov rojstni dan prebila v finale Evrovizije

Prvi polfinalni večer izbora za pesem Evrovizijo je sprožil veliko evforijo na Balkanu. Na Švedskem so se namreč v finale uvrstili tako predstavnica Srbije in predstavnik Hrvaške kot tudi predstavnica Slovenije. Teya Dora, Baby Lasagna in Raiven so nastopili v istem večeru, ki je potekal ravno na rojstni dan maršala Tita. Splet so tako že preplavili številni zabavni memsi.

Teya Dora iz Srbije, Baby Lasagna iz Hrvaške in naša Raiven so se uvrstili v finale. FOTO: Profimedia - Instagram icon-expand

Srbija, Hrvaška in Slovenija so se prvi polfinalni večer izbora za pesem Evrovizije uvrstile v finale. Dejstvo, da so se vse tri države, ki so bile nekoč združene pod isto zastavo, sprva pod Kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev, nato pa še pod Jugoslavijo, uvrstile naprej je seveda navdušilo številne oboževalce.

Mnogi niso zgrešili niti tega, da so se Teya Dora iz Srbije, Baby Lasagna iz Hrvaške in naša Raiven skupaj pomerili prvi večer in se v finale uvrstili 7. maja. In zakaj je ta datum za Balkan tako pomemben? 7. maj 1892 se je namreč rodil nekdanji predsednik Jugoslavije maršal Josip Broz - Tito. Splet so tako kmalu preplavili številni zabavni memsi na to temo.

"Srbija, Slovenija in Hrvaška, gremo," je zapisano na družbenih omrežjih.

Nekateri so samozavestno zapisali, da je Jugoslavija preprosto 'pojedla' vso konkurenco.

"Srbija, Slovenija in Hrvaška v finalu. Če bi Tito vstal od mrtvih, bi spet umrl od sreče. Čestitke, Jugoslavija," je na družbenem omrežju X zapisala ena od uporabnic.

Spet drugi uporabnik ni pozabil poudariti dejstva, da so Srbija, Hrvaška in Slovenija šele drugič zapored v zgodovini, odkar na tekmovanju ne sodelujejo več pod isto zastavo, skupaj v finalu. "Drugič zapored, da so se Srbija, Hrvaška in Slovenija kvalificirale - in drugič doslej," je mogoče prebrati na omrežju X.