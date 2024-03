Kraljica Camilla dobila svojo punčko Barbie: Videti je 50 let mlajša

Monarhinja je ob predstavitvi svoje Barbie posnemala punčkin videz in tako nad modro obleko modne oblikovalke Fione Clare oblekla črno ogrinjalo, ki ga je oblikovala Amanda Wakeley, sama pa videz dopolnila s črnimi škornji, čeprav punčka nosi črne salonarje. "Videti je 50 let mlajša," je v videu, ki je nastal ob predstavitvi, slišati Camillo, ki se je pošalila na račun svojih let in punčkinega videza.