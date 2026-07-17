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Tuja scena

Kraljica Camilla dopolnila 79 let

London, 17. 07. 2026 13.59 pred 23 dnevi 1 min branja 3

Avtor:
K.Z.
Kraljica Camilla

Kraljica Camilla praznuje 79. rojstni dan, Buckinghamska palača pa je ob tej priložnosti predstavila njen nov portret. Fotografija, na kateri kraljica nosi dolgo modro obleko, je bila posneta pred mesecem med obiskom Severne Irske.

Kot je sporočila Buckinghamska palača, je kraljica ob rojstnem dnevu obljubila, da bo podpirala otroško literaturo, zato bo vsak otrok, ki na kateri od šol v Veliki Britaniji obiskuje 6. razred, za božič dobil posebno izdajo knjige Impossible Creatures avtorice Katherine Rundell.

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Kraljica je sicer znana po svoji ljubezni do literature in je velika podpornica bralne pismenosti. Je tudi ustanoviteljica dobrodelne organizacije Reading Room, ki opozarja na pomembnost branja.

Kot so še sporočili s palače, bo vsak izvod vseboval osebno sporočilo kraljice, ki ga je opisala kot "briljantno fantazijo, ki vas bo predstavila številnim mitološkim prijateljem in grozljivim sovražnikom".

kraljica camilla rojstni dan portret palača
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KOMENTARJI3

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Anion6anion
17. 07. 2026 16.24
Bog daj da kmalu gre k vragu
Odgovori
+2
2 0
Betuul
17. 07. 2026 16.16
Čakamo na 31.avgust in skromnih 36let
Odgovori
+1
1 0
Moderni mislec
17. 07. 2026 14.41
Glede na to, kaj so storili z Diano, zame ona nikoli ne bo angleška kraljica, tako kot za marsikaterega angleža ne. Sem veliko službeno po VB in velikokrat slišim, da so angleži od sumljive smrti princese Diane izgubila zaupanje v kraljevo družino. Sicer pa, v kraljevi družini še najbolj vejo, kaj je resnica, zato ni na meni, da podajam svoje mnenje o tem, kdo je kriv za njeno smrt. Niso pa sumljive smrti v kraljevih družinah skozi stoletja nič novega.
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+5
6 1
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