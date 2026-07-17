Kraljica Camilla dopolnila 79 let

Kot je sporočila Buckinghamska palača, je kraljica ob rojstnem dnevu obljubila, da bo podpirala otroško literaturo, zato bo vsak otrok, ki na kateri od šol v Veliki Britaniji obiskuje 6. razred, za božič dobil posebno izdajo knjige Impossible Creatures avtorice Katherine Rundell .

Kraljica je sicer znana po svoji ljubezni do literature in je velika podpornica bralne pismenosti. Je tudi ustanoviteljica dobrodelne organizacije Reading Room, ki opozarja na pomembnost branja.

Kot so še sporočili s palače, bo vsak izvod vseboval osebno sporočilo kraljice, ki ga je opisala kot "briljantno fantazijo, ki vas bo predstavila številnim mitološkim prijateljem in grozljivim sovražnikom".