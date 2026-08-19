Kraljica Camilla o moževi bolezni: Težko je bilo molčati

"Takrat nihče ni smel ničesar reči. To je bilo precej težko," je o obdobju, ko je izvedela, da njen mož boleha za rakom, a novica ni smela prezgodaj priti v javnost, priznala kraljica Camilla. "Skoraj sem se že zarekla, a sem po drugi strani čutila, da še ni pravi čas za razkritje," je povedala.
Žena kralja Karla III. je v enem svojih zadnjih intervjujev z ustanoviteljico dobrodelne organizacije za podporo raku odprla svoje srce in poudarila, da je bila psihološka obremenitev ob varovanju tako pomembne družinske in državne skrivnosti izjemna. Čeprav so člani kraljeve družine navajeni diskretnosti, je diagnoza raka prinesla nove izzive v smislu uravnoteženja zasebnosti in dolžnosti do javnosti, ki od monarhije pričakuje transparentnost. "Opazovala sem vse, ki so trpeli, in njihove bližnje. Mislim, da sem se takrat še bolj zavedla, kako pomembna je podpora," je priznala.
Postopek objave zdravstvenega stanja vladajočega monarha je bil strogo načrtovan, kar pa ne pomeni, da člani družine pri tem niso trpeli. Informacije o raku so se namreč širile postopoma, 79-letnica pa je bila tista, ki je morala v vmesnem času pogumno korakati pred kamere, ne da bi izdala dejansko resnost situacije, ki se je dogajala za zaprtimi vrati kraljeve rezidence. "Komaj sem čakala, da novico lahko razkrijemo," je bila iskrena.
Čeprav je javnost sprva le slutila, da se z zdravjem monarha dogaja nekaj resnejšega, je bilo ravnanje kraljeve družine v skladu s protokolom. Karel se je s svojo soprogo dogovoril o strategiji objave novic, kar je zahtevalo jeklene živce vseh vpletenih. Camilla je s svojo aktivnostjo v javnosti pomirila državljane, hkrati pa prikrila notranji pretres, ki ga takšna bolezen prinese v vsako družino. Veliko ji je pomenilo tudi, da se njen mož bolezni ni ustrašil. "Nič ga ni ustavilo. Preprosto je rekel, da je to njegova pot in da se bo s tem spopadel," je še povedala.
Kakšno je zdravstveno stanje 77-letnika, je eno od glavnih zanimanj, ne le britanske, ampak kar svetovne javnosti. Karel namreč še naprej opravlja svoje uradne dolžnosti, njegovo zdravljenje pa naj bi potekalo dobro. Za katero obliko raka se zdravi, javnosti ni znano, saj je monarh želel s tem, ko ni razkril, za katero vrsto gre, zaobjeti vse bolnike z rakom in pokazati, da je pomemben boj proti kakršni koli bolezni.
Camilla, rojena kot Camilla Rosemary Shand, je soproga britanskega kralja Karla III. Po poroki s takratnim princem Charlesom leta 2005 je nosila naziv vojvodinja kornvalska. Po kronanju Karla III. maja 2023 je postala kraljica soproga. Njena vloga vključuje opravljanje uradnih dolžnosti v imenu monarhije, pokroviteljstvo nad številnimi dobrodelnimi organizacijami ter nudenje podpore kralju pri njegovih državniških obveznostih.
Velika Britanija je ustavna monarhija, kar pomeni, da je monarh (v tem primeru kralj) državni poglavar, vendar ima omejena pooblastila, ki so določena z ustavo, zakoni in tradicijo. Glavna politična moč je v rokah izvoljenega parlamenta in vlade, medtem ko ima monarh predvsem simbolno, reprezentativno in ceremonialno vlogo. Kralj deluje kot simbol nacionalne enotnosti, stabilnosti in kontinuitete države, pri čemer ostaja politično nevtralen.
Kraljevi protokol je skupek pravil, običajev in smernic, ki urejajo vedenje, oblačenje, komuniciranje in javno nastopanje članov kraljeve družine. Ta pravila niso vedno zapisana v zakonih, temveč temeljijo na stoletja stari tradiciji. Namen protokola je ohranjanje dostojanstva institucije monarhije, zagotavljanje varnosti članov družine ter urejanje odnosov med kraljevo družino, vlado in javnostjo. Strogo upoštevanje protokola pomaga pri vzdrževanju reda in predvidljivosti v javnem življenju monarhov.
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