Kraljica Camilla o moževi bolezni: Težko je bilo molčati

"Takrat nihče ni smel ničesar reči. To je bilo precej težko," je o obdobju, ko je izvedela, da njen mož boleha za rakom, a novica ni smela prezgodaj priti v javnost, priznala kraljica Camilla. "Skoraj sem se že zarekla, a sem po drugi strani čutila, da še ni pravi čas za razkritje," je povedala.

Kraljica Camilla je spregovorila o tem, kako težko je bilo molčati ob moževi bolezni. FOTO: Profimedia

Žena kralja Karla III. je v enem svojih zadnjih intervjujev z ustanoviteljico dobrodelne organizacije za podporo raku odprla svoje srce in poudarila, da je bila psihološka obremenitev ob varovanju tako pomembne družinske in državne skrivnosti izjemna. Čeprav so člani kraljeve družine navajeni diskretnosti, je diagnoza raka prinesla nove izzive v smislu uravnoteženja zasebnosti in dolžnosti do javnosti, ki od monarhije pričakuje transparentnost. "Opazovala sem vse, ki so trpeli, in njihove bližnje. Mislim, da sem se takrat še bolj zavedla, kako pomembna je podpora," je priznala.

Postopek objave zdravstvenega stanja vladajočega monarha je bil strogo načrtovan, kar pa ne pomeni, da člani družine pri tem niso trpeli. Informacije o raku so se namreč širile postopoma, 79-letnica pa je bila tista, ki je morala v vmesnem času pogumno korakati pred kamere, ne da bi izdala dejansko resnost situacije, ki se je dogajala za zaprtimi vrati kraljeve rezidence. "Komaj sem čakala, da novico lahko razkrijemo," je bila iskrena.

Kralj Karel III. s soprogo Camillo FOTO: Profimedia

Čeprav je javnost sprva le slutila, da se z zdravjem monarha dogaja nekaj resnejšega, je bilo ravnanje kraljeve družine v skladu s protokolom. Karel se je s svojo soprogo dogovoril o strategiji objave novic, kar je zahtevalo jeklene živce vseh vpletenih. Camilla je s svojo aktivnostjo v javnosti pomirila državljane, hkrati pa prikrila notranji pretres, ki ga takšna bolezen prinese v vsako družino. Veliko ji je pomenilo tudi, da se njen mož bolezni ni ustrašil. "Nič ga ni ustavilo. Preprosto je rekel, da je to njegova pot in da se bo s tem spopadel," je še povedala.

Kakšno je zdravstveno stanje 77-letnika, je eno od glavnih zanimanj, ne le britanske, ampak kar svetovne javnosti. Karel namreč še naprej opravlja svoje uradne dolžnosti, njegovo zdravljenje pa naj bi potekalo dobro. Za katero obliko raka se zdravi, javnosti ni znano, saj je monarh želel s tem, ko ni razkril, za katero vrsto gre, zaobjeti vse bolnike z rakom in pokazati, da je pomemben boj proti kakršni koli bolezni.