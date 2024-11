Kraljica Camilla okreva po okužbi dihal, ostali člani obeležujejo dan spomina

Kraljica Camilla se zaradi okužbe dihal, s katero se bori že nekaj dni, ne bo udeležila slovesnosti ob dnevu spomina, ki ga v državah Commonwealtha praznujejo 11. novembra. Kot so sporočili iz palače, je 77-letnici zelo žal, da se ne bo mogla pridružiti ostalim članom kraljeve družine, praznične slovesnosti pa so se udeležili princesa Catherine, ki se po zdravljenju raka in daljši odsotnosti počasi vrača k opravljanju dolžnosti, princ William in kralj Karel III.

Kot so sporočili z Buckinghamske palače, bo kraljica Camilla izpustila vse dogodke ob dnevu spomina, ki se jih bodo udeležili preostali člani kraljeve družine, med njimi pa je tokrat tudi princesa Catherine. Kraljica se že nekaj dni bori z okužbo dihal, kot poročajo britanski mediji, pa se njeno stanje ni poslabšalo, želi le ostati previdna in obzirna do drugih, da okužbe ne prenese naprej.

Kraljica Camilla se že nekaj dni bori z okužbo dihal. FOTO: Profimedia icon-expand

"Sledila bo zdravnikovim navodilom, s tem pa si bo zagotovila popolno okrevanje sezonske okužbe dihal in zaščitila preostale, da se ne nalezejo bolezni. Čeprav je kraljica zelo razočarana, da se ne more udeležiti dogodkov, bo praznik obeležila v zasebnosti svojega doma, med tem pa upa, da se bo lahko k opravljanju dolžnosti vrnila čez nekaj dni," so sporočili v izjavi s palače.

Camilla je zaradi bolezni že morala izpustiti nekaj dogodkov, ob tem pa je ves čas upala, da se bo lahko k opravljanju dolžnosti vrnila že ob dnevu spomina, a so ji zdravniki zaradi poslabšanja vremena svetovali, naj raje ostane doma, saj bi ji lahko izpostavljenost mrazu škodovala pri dokončnem ozdravljenju. Trenutno se zdravi in okreva v družinski hiši na posestvu Wiltshire, v London pa naj bi se vrnila v prihodnjih dneh, ko bo lahko znova poprijela za delo.

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia



Princ William in princesa Catherine icon-picture-layer-2 1 / 3