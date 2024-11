Kraljica Camilla po okužbi dihal prvič v javnosti: Sem veliko bolje

Kljub temu, da se kraljica Camilla še bori s simptomi okužbe dihal, se je nekaj dni po tem, ko je Buckinghamska palača sporočila, da je 77-letnica zbolela in se za nekaj dni umika iz javnosti, udeležila sprejema za člane fundacije, ki je podelila nagrado booker britanski pisateljici Samanthi Harvey, kjer se je družila in fotografirala tudi s pisatelji, ki so bili nominirani, in nagrajenko.