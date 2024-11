Kraljica Camilla se je poslovila od svoje ljubljene psičke Beth

Kraljica Camilla se sooča z žalostno izgubo. Preminila je namreč njena dolgoletna spremljevalka, psička Beth , pasme Jack Russell. Psička je imela neozdravljiv tumor, zaradi katerega so jo morali uspavati. Novico je kraljeva družina delila na svojem družbenem omrežju, kjer je objavljen kolaž fotografij. Ob tem so zapisali: "Žalostno slovo od Beth, kraljičine zelo ljubljene spremljevalke iz zavetišča, ki je prinesla ogromno veselja, bodisi na sprehodih, pri uradnih dolžnostih ali med stiskanjem ob ognju."

Na fotografijah je psička med drugim v družbi kralja Karla III., nekdanjega televizijskega voditelja Paula O'Gradya in Camilline psičke, Bluebell. Objavili pa so tudi videoposnetek, na katerem lahko vidimo, kako je Beth nekoč kraljici pomagala odkriti plaketo na kraljevem obisku.

Kraljevi oboževalci so pod objavo zapisali na tisoče komentarjev, da bi kraljici izrazili sožalje. Eden je zapisal: "Tako žalostna novica. Vemo, kako zelo je imela kraljica Camilla rada Beth." Drugi je dodal: "Žal mi je za vašo izgubo, vaše veličanstvo." Medtem ko je tretji zapisal: "Počivaj v miru, Beth. Pošiljam ljubezen njenemu veličanstvu in kralju."

Camilla je Beth posvojila leta 2011, ko je bila stara le 12 tednov. Našli so jo privezano na svetilko. Kraljica je pred časom za Radio 5 Live povedala: "Šla sem v Battersea in pojavila se je Beth, ki so jo pravkar prestavili s stebra in jo rešili."

Leto pozneje je posvojila tudi Bethino spremljevalko, enake pasme, imenovano Bluebell. Camilla je v preteklosti dejala: "Mislili smo, da bi bilo lepo, da bi imela Beth prijateljico. Bluebell so našli dva ali tri tedne pozneje, ko je tavala po gozdu, brez dlak, prekrita z ranami, skoraj mrtva. Poskrbeli so zanjo in njena dlaka je zrasla nazaj." Tako Beth kot Bluebell sta se pred dvema letoma zapisali v zgodovino, ko sta postali prvi rešeni psički, ki sta se preselili v Buckinghamsko palačo.