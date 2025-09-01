Kraljica Camilla v najstniških letih skoraj žrtev spolnega napada

V izvlečku nove knjige nekdanjega kraljevega dopisnika Valentinea Lowa , ki ga je pridobil Sunday Times , ta piše o domnevnem napadu na sedanjo kraljico Camillo . 78-letna soproga kralja Karla II. je o tem spregovorila leta 2008 med srečanjem z Borisom Johnsonom , ki je bil v tistem času še župan Londona, in njegovim takratnim vodjem komuniciranja Gutom Harrijem .

O srečanju je z Lowom spregovoril Harri, ki je dejal: "Med njima se je odvila vneta debata. Ves čas je govoril o tem, kako zelo mu je všeč in jo občuduje, a pogovor je nato postal resen, saj mu je povedala, da je bila žrtev skorajšnjega spolnega napada, ko je še bila šolarka." Zatrdil je, da je sedaj 78-letna kraljica takrat razkrila, da se je incident zgodil na vlaku, ko je imela 16 ali 17 let.

"Nek moški je premikal svojo roko vedno bližje," mu je povedala, na Johnsonovo vprašanje, kako je reagirala, pa je odgovorila: "Naredila sem, kar me je mama naučila. Sezula sem čevelj in ga s peto udarila po mednožju." Harri je nato po kraljičinem pripovedovanju povzel, da je takrat še najstnica na prvi postaji skočila z vlaka in poiskala policista, ki mu je povedala, kaj se ji je zgodilo.