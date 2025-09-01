Svetli način
Kraljica Camilla v najstniških letih skoraj žrtev spolnega napada

London, 01. 09. 2025 11.13 | Posodobljeno pred 1 uro

K.Z.
14

Kraljica Camilla je bila kot najstnica domnevno žrtev spolnega napada, a se je pred napadalcem ubranila tako, da ga je odrinila s čevljem z visoko peto. O tem travmatičnem dogodku je v novi knjigi pisal nekdanji kraljevi dopisnik Valentine Low, ki naj bi ga kraljica pred leti opisala nekdanjemu britanskemu premierju Borisu Johnsonu.

V izvlečku nove knjige nekdanjega kraljevega dopisnika Valentinea Lowa, ki ga je pridobil Sunday Times, ta piše o domnevnem napadu na sedanjo kraljico Camillo. 78-letna soproga kralja Karla II. je o tem spregovorila leta 2008 med srečanjem z Borisom Johnsonom, ki je bil v tistem času še župan Londona, in njegovim takratnim vodjem komuniciranja Gutom Harrijem.

Kraljica Camilla je bila kot najstnica skoraj žrtev spolnega napada. FOTO: Profimedia

O srečanju je z Lowom spregovoril Harri, ki je dejal: "Med njima se je odvila vneta debata. Ves čas je govoril o tem, kako zelo mu je všeč in jo občuduje, a pogovor je nato postal resen, saj mu je povedala, da je bila žrtev skorajšnjega spolnega napada, ko je še bila šolarka." Zatrdil je, da je sedaj 78-letna kraljica takrat razkrila, da se je incident zgodil na vlaku, ko je imela 16 ali 17 let.

"Nek moški je premikal svojo roko vedno bližje," mu je povedala, na Johnsonovo vprašanje, kako je reagirala, pa je odgovorila: "Naredila sem, kar me je mama naučila. Sezula sem čevelj in ga s peto udarila po mednožju." Harri je nato po kraljičinem pripovedovanju povzel, da je takrat še najstnica na prvi postaji skočila z vlaka in poiskala policista, ki mu je povedala, kaj se ji je zgodilo.

"Aretirali so ga," je dodal vodja komuniciranja nekdanjega londonskega župana, zgodba pa je Johnsona spodbudila, da je v mestu odprl tri dodatne centre za pomoč žrtvam posilstva. "Nihče se ni spraševal, od kod mu zanimanje in interes za to, a to je bilo ozadje," je še povedal Harri.

Kot je za Daily Mail povedal vir blizu kraljice, naj bi ta s svojimi bližnjimi odkrito govorila o incidentu, saj verjame, da lahko pogovor in njena izkušnja pomagata drugim, ki bi se znašli v podobnih okoliščinah.

