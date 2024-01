Kraljica Camilla za knjižni klub izbrala knjigo, v kateri ugrabijo kralja

Kraljica Camilla je za svoj knjižni klub izbrala knjigo, v kateri njenega moža, kralja Karla III., in preostale člane kraljeve družine ugrabijo. Naslov kriminalke je The Lords' Day, ki jo je leta 2007 napisal Michael Dobbs. Zgodba govori o tem, kako varnostna služba ne uspe pravočasno zavarovati britanske kraljeve družine, zato jih zlikovcem uspe ugrabiti.

OGLAS

Po mnenju avtorja kriminalke The Lords' Day Michaela Dobbsa ima angleška kraljica Camilla zelo dober smisel za humor. 76-letnica je njegovo knjigo, v kateri ugrabijo kralja in ostale člane kraljeve družine, izbrala za naslednjo, ki jo bo prebiral njen knjižni klub, Dobbs pa je za BBC dejal, da je bil zelo presenečen in hkrati presrečen ter navdušen in počaščen, da je izbrala prav njegov triler.

Kraljica Camilla presenetila z izbiro knjige za svoj knjižni klub. FOTO: Profimedia icon-expand

V knjigi, ki je postavljena v leto 2007, pokojno kraljico Elizabeto II. in njenega sina, takrat še princa Charlesa, ugrabijo med vdorom v lordsko zbornico. Dobbs je dodal, da je bila knjiga ob izidu kontroverzna, saj je prva govorila o morebitni ugrabitvi kraljeve družine in napakah v varnostnem sistemu parlamenta, a so ljudje kmalu po njenem izidu razumeli, da ni napisal priročnika za teroriste. "Napisal sem roman, ki je ponudil varnostne rešitve in pomagal okrepiti varnostni sistem," je še povedal o knjigi. Dobbs, tudi sam član lordske zbornice, je napisal tudi druge knjige, vključno z izvirno Hišo iz kart. Izvod knjige The Lords' Day je pred približno letom dni za šalo poslal tudi novopečenemu kralju in kraljici. "Nisem pričakoval, da jo bosta zares prebrala, saj sta zelo zaposlena človeka," je iskreno priznal. Novico, da jo je kraljica uvrstila na seznam knjig njenega knjižnega kluba, je od svojega založnika izvedel pred tremi tedni, poroča The Telegraph. "Bil sem šokiran, ko sem izvedel. Če pogledate njene pretekle izbire, so na njem Dickens, Tolstoj in nekateri drugi moderni avtorji, da je vključila še Dobbsa, je bilo popolnoma nepričakovano. Kraljica je zelo resna pri svojem namenu, da bi čim več ljudi vzpodbudila k branju in jim razširila obzorja, kar pa knjige odlično opravijo," je povedal avtor.