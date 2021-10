Kraljica Elizabeta bo morala počivati še dva tedna

Kraljica Elizabeta II ., ki je bila pred kratkim zaradi zdravstvenih težav primorana odpovedati obisk Severne Irske, noč pa je celo preživela v bolnišnici, bo počivala še dodatna dva tedna. Zdravniki, ki skrbijo za njeno zdravje, so ji zapovedali premor zaradi težav, s katerimi se je soočala v preteklih dneh. Novico so sporočili iz Buckinghamske palače, narava tegob, zaradi katerih je bila hospitalizirana, pa ni javno znana. Jasno je le, da zdravstveni zapleti niso povezani s covidom-19.

''Zdravniki so svetovali, da lahko Njeno veličanstvo v tem času še naprej opravlja lažje naloge iz domače pisarne, vključno z nekaterimi oblikami pojavljanja na daljavo," so povedali o kraljici, ki je bila pred dnevi med virtualnim javnim nastopom videti dobre volje. Vsi njeni uradni javni nastopi, ki vključujejo pojavljanje v živo in s tem potovanja, so zaenkrat odpovedani.