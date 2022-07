Kraljica Elizabeta bo uradno opravljala manj dolžnosti

Uradno poročilo, ki ga je pred dnevi izdala palača, navaja, da bo kraljica Elizabeta II. odslej opravljala manj dolžnosti. Monarhinja ostaja na vodilnem položaju v državi, opis njenih zadolžitev pa so s 13 točk skrčili na bolj ohlapen opis, skrčili pa so tudi seznam dolžnosti, ki jih bo morala 96-letnica izpolnjevati, poroča Sunday Telegraph .

Sprememba je prva po več kot desetletju, ko so uradno spremenili kraljičin opis dela in zadolžitev, razlog za to pa so njene zdravstvene težave. Kraljica se že več mescev ne udeležuje vseh uradnih obiskov, ki jih je predala tudi drugim članom družine. Meseca maja je tako njen sin, princ Charles, po 60 letih prevzel tradicionalni kraljičin nagovor parlamenta, kar se je zgodilo prvič, odkar je sedla na prestol.