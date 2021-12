Kraljica Elizabeta čustven božični nagovor posvetila pokojnemu možu

"Božič je lahko težak za tiste, ki so izgubili svoje ljubljene. Letos še posebej razumem, zakaj," je v tradicionalnem nagovoru dejala Elizabeta II., ki je imela ob sebi fotografijo sebe in Filipa na praznovanju diamantne poroke leta 2007. Poročena sta bila 73 let, princ pa je letos umrl, nekaj tednov pred stotim rojstnim dnevom.

Kraljica je bila oblečena v rdečo obleko z biseri okoli vratu, na obleki je imela broško s safirjem, ki jo je nosila na poročnem potovanju ter kasneje na diamantni poroki. V nagovoru se je spomnila princa in dejala, da so bili "njegovi smisel za služenje narodu, intelektualna radovednost in sposobnost, da je v vsaki situaciji našel kaj zabavnega, neustavljivi".