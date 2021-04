Kraljica Elizabeta delila zelo osebno fotografijo, na kateri je s princem Filipom

Fotografijo, na kateri pozirata britanska kraljica Elizabeta II.in njen mož princ Filip, je posnela njuna snaha, Sophie, grofica iz Wessexain žena princaEdwarda. Kot lahko vidimo, sta kraljeva zakonca srečna in sproščena, kar nakazujeta z nasmehom, medtem ko pozirata v škotskem visokogorju – kraju, kamor se kraljeva družina poleti rada umakne.

Na uradnem Instagramovem profilu kraljeve družine so zapisali, da je bila fotografija posneta leta 2003, ob tem pa so se člani kraljeve družine zahvalili za vsa izrečena sožalja, ki so jih v teh dneh prejeli ob smrti pokojnega princa.

"Njeno veličanstvo in kraljeva družina so hvaležni za vsa sožalna sporočila z vsega sveta. Bili so ganjeni, ko so videli in slišali, da je bilo tako ogromno ljudi, ki so delili lepe spomine na vojvodo, v počastitev njegovega življenja," so zapisali.