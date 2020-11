Kraljica Elizabeta II. in princ Filip s fotografijo obeležila 73. obletnico poroke

Srečni kraljevi par je na svojo 73. obletnico poroke objavil fotografijo, na kateri si ogleduje darilo, ki ga je prejel od vnukov princa Georgea, princese Charlotte in princa Louisa . Prababici in pradedku so otroci princa Williama in vojvodinje Kate sami pripravili veliko čestitko, na kateri je narisana velika številka 73.

Kraljica Elizabeta II. in princ Filip na 73. obletnico poroke.

Na novi fotografiji si kraljica Elizabetain vojvoda edinburški, princ Filip, čestitko zadovoljno ogledujeta in bereta sporočilo svojih pravnukov, med katerimi je tudi bodoči kralj – princ George. Na fotografiji, ki jo je posnel fotograf Chris Jackson, se na mizi vidijo še druge čestitke, ki sta jih Elizabeta in Filip prejela ob obletnici.

V 73. letih sta se morala zakonca spoprijeti z marsikaterim izzivom, med drugim tudi z ločitvami treh otrok in seveda s smrtjo princese Diane ter obtožbami, ki so sledile po njeni smrti. Spopasti sta se morala tudi z obtožbami na račun njunega sina, princa Andrewa. Zvezo Elizabete in Filipa sicer krona najdaljši zakon v britanski monarhiji.

Kraljica in princ, ki se je pred nekaj leti upokojil ter odložil svoje uradne dolžnosti, trenutno izolacijo preživljata na posestvu Windsor, saj se želita zaščititi pred morebitno okužbo z novim koronavirusom.