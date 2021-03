Kraljica Elizabeta II. izpostavila pomen povezanosti med pandemijo

Elizabeta II. je spregovorila pred dnevom Commonwealtha, ki ga bodo na Otoku obeleževali v ponedeljek. V Westminstrski opatiji je govorila predvsem o boju proti pandemiji in pomenu pomoči tistim, ki jo potrebujejo. "Medtem ko so bile izkušnje v lanskem letu različne po Commonwealthu, pa smo bili povsod priča velikim dokazom poguma, predanosti in nesebičnega občutka dolžnosti," je dejala.

Britanska kraljica Elizabeta II. je nekaj ur pred napovedano objavo televizijskega intervjuja princa Harryja in Meghan objavila svoj nagovor, v katerem je izpostavila pomen vzdrževanja tesnih stikov z družino in prijatelji, še zlasti v pandemiji covida-19.

Harry in Meghan sta se sicer pred približno letom dni odpovedala kraljevim dolžnostim in se skupaj s sinom Archiejem odselila v ZDA. Nastop na lanskem dnevu Commonwealtha je bil njun zadnji javni nastop v okviru kraljeve družine.

Intervjuja vnuka Harryja in njegove žene Meghan za šov Oprah Winfrey, ki bo predvajan ponoči po srednjeevropskem času, pa se kraljica ni dotikala. V javnost so že prišli nekateri odlomki, v katerih je Meghan Buckinghamsko palačo obtožila sodelovanja pri vzdrževanju neresnic o njej in Harryju.

Podobno so se krizi zaradi pandemije v svojih nagovorih ob dnevu Commonwealtha posvetili tudi prestolonaslednik, princ Charles in njegov prvorojenec, princ William. Kot je dejal Charles, je pandemija prizadela vsako državo in"oropala številne ljudi njihovega življenja in načina življenja". Vendar pa so se ljudje na izzive odzvali z"izjemno odločenostjo, pogumom in kreativnostjo,"je dejal.

William in njegova soproga Kate pa sta se v svojih nagovorih posvetila medicinskemu osebju in prostovoljcem v Južni Afriki, Maleziji in Bangladešu.