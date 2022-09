Kraljica Elizabeta II. med svojo vladavino protokol prekršila samo enkrat

"Tudi ob najtemnejši uri je kraljica svojo misijo postavila na prvo mesto in dokazala, da lahko najde navdih v najtežjih soočenjih in z žensko, ki je osvojila srca ljudi, ki služijo prav kraljici," je povedal Angela in dodal, da je monarhija v tistem trenutku postala močnejša. Kraljica je pred tem zavrnila javni nagovor o Dianini smrti in s tem sprožila negativen odziv javnosti, pozneje pa popustila in v nagovoru dejala, da ni bilo enostavno izraziti izgube.

"Obstaja fotografija, ki je bila narejena na pogrebu princese Diane, ki je zelo simbolična. Dogajanje je pred vrati Buckinghamske palače in znano je, da se pred kraljico vsi poklonijo s sklonjeno glavo. A tistega dne je v znak spoštovanja do princese Diane glavo sklonila kraljica, ženska, ki je na svojih plečih nosila več kot kdor koli drug, je kljubovala pravilom palače," je povedal italijanski voditelj dokumentarne serije, Alberto Angela . Dodal je, da je to najverjetneje ena najmočnejših podob kraljice med njenim vladanjem.

Dejala je, da občutki nejevere, nerazumevanja, jeze in skrbi za tiste, ki jih je Diana pustila za seboj, prevevajo marsikoga. "Tole vam govorim kot kraljica in kot babica in prihaja iz mojega srca. Najprej bi se Diani poklonila, saj je bila izjemna in nadarjena ženska. V dobrih in slabih časih se je smejala in s svojo prijaznostjo in toplino navdihovala mnoge ljudi. Občudovala in spoštovala sem jo zaradi njene energije in predanosti drugim, še posebej njenima sinovoma," je takrat dejala in dodala, da se iz njenega življenja lahko marsikaj naučimo, spomin nanjo pa bo vedno živel.

Po kraljičini smrti bo vodenje monarhije prevzel njen najstarejši sin, Charles, ki je postal kralj. Buckinghamska palača je ob kraljičini smrti podala uradno izjavo: "Kraljica je umrla mirne smrti na gradu Balmoral. Kralj in kraljica spremljevalka bosta nocoj ostala v Balmoralu, v London pa se bosta vrnila jutri." Izjavo je podal tudi njen sin, ki je s kraljičino smrtjo postal kralj Karel III. "Smrt moje ljubljene matere, njenega veličanstva kraljice, je trenutek največje žalosti zame in za vse člane moje družine," so v imenu novega kralja sporočili iz kraljeve družine ter dodali, da ob smrti "cenjene in ljubljene matere" globoko žalujejo. "Vem, da bo njeno izgubo globoko občutila celotna država, prav tako pa tudi kraljestva in Commonwealth ter še nešteto ljudi po vsem svetu," je sporočil novi kralj.