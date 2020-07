Kraljica Elizabeta II. napisala pismo sedemletniku, ki ji je poslal križanko

Sedemletni Timothy Madders iz Essexa se je odločil, da bo naredil 'križanko sreče' oziroma križanko, v kateri vsak poišče deset besed, ki ga osrečujejo. A Tim se je odločil, da bo svojo posebno križanko poslal najpomembnejši osebi v Združenem kraljestvu, eni in edini, kraljici Elizabeti II.

"Želel je narediti nekaj, kar bi kraljico spravilo v dobro voljo. Napisal je pismo in pripravil križanko. Res se je potrudil s svojo pisavo," je za BBCpovedala malčkova mama Jo. "V pismu ji je napisal, da če je morda v času karantene žalostna ali osamljena, da ji pošilja križanko. Kot tematiko križanke je izbral srečo, saj je želel, da ljudi, ki v njej iščejo besede, najdeno osreči."Mali Tim je mami rekel, da originala ne sme poslati nikomur drugemu, saj je ta namenjen kraljici."Vedno najprej pomisli na druge ljudi."

A tu se mali projekt ni končal. Tim je prejel presenečenje. Kraljica se je sedemletniku zahvalila s pravim kraljevskim pismom, v katerem je pisalo, da je njegova pozornost zelo cenjena in da kraljica upa, da so Tim in njegova družina na varnem v trenutni situaciji.