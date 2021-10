Kraljica Elizabeta II. po odpovedanem obisku Severne Irske noč preživela v bolnišnici

Iz Buckinghamske palače so sporočili, da je kraljica Elizabeta II. noč preživela v bolnišnici. V izjavi za javnost so sporočili, da se počuti dobro, zato je že v domači oskrbi, po priporočilu zdravniškega osebja pa je bila primorana odpovedati obisk Severne Irske.

"Zdravniki so ji svetovali, naj nekaj dni počiva, obiskati pa je morala bolnišnico, kjer so opravili nekaj preventivnih preiskav. Kraljica je že doma in se počuti dobro," so zapisali v izjavi. Kraljica se je že vrnila za delovno mizo in že opravlja lažja dela.

Novica o njenem slabšem zdravstvenem stanju je v javnost prišla dan pozneje, ko je bila 95-letnica primorana odpovedati obisk Severne Irske. Z dvodnevnim obiskom bi počastila 100. obletnico te države. "Kraljica je obotavljaje sprejela zdravniški nasvet, naj prihodnjih nekaj dni počiva. Njena visokost se dobro počuti in je razočarana, da ne bo odpotovala na Severno Irsko, kjer bi imela kar nekaj dolžnosti," so ob odpovedi obiska sporočili iz Buckinghamske palače.