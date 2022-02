Kako bo kraljica Elizabeta praznovala 70 let vladanja?

V nedeljo bo minilo natanko sedemdeset let, odkar je 25-letna princesa Elizabeta postala kraljica Elizabeta II. Je prvi monarh, ki praznuje tako imenovan platinasti jubilej. Že 9. septembra 2015 je postala najdlje vladajoči britanski monarh, saj je prehitela svojo praprababico, kraljico Viktorijo, ki je vladala 63 let in 216 dni. Praznovanje bo doseglo vrhunec med 2. in 5. junijem; po vsej Britaniji, kjer je vlada v čast kraljičinega platinastega jubileja 2. in 3. junij razglasila za dela prosta dneva, pa tudi v članicah Skupnosti narodov, in drugod.

Ob kraljičinem platinastem jubileju si boste lahko na POP TV v prihodnjih treh nedeljah ogledali angleški dokumentarni film Kraljica: pogled od blizu ter oba dela angleške dokumentarne serije Kraljica sveta.