Kraljica Elizabeta II. presenetila z obiskom razstave konj

Kraljica Elizabeta II. se je nepričakovano pojavila na razstavi konj in konjskih dirkah, ki jih je organizirala Windsorska palača. 96-letna monarhinja se je na kratko pot od palače do prizorišča napotila v spremstvu voznika, dirke, na katerih so tekmovali tudi njeni trije poniji, pa si je ogledala kar iz udobja svojega avtomobila.

Kraljica Elizabeta II. se je po odpovedanih obveznostih, med katerimi je bil tudi nagovor parlamenta, v avtomobilu odpravila na razstavo konj in konjske dirke, ki jih je organizirala Windsorska palača. 96-letnica je dirke spremljala kar iz udobja svojega avtomobila, na koncu pa se je veselila zmage enega od svojih treh ponijev.

icon-expand Kraljica Elizabeta II. FOTO: Profimedia

Kraljica, ki je zaradi težav z mobilnostjo zamudila tradicionalni nagovor britanskega parlamenta, je z udeležbo pokazala, da je njeno počutje dobro, dogodek pa je z nasmehom na obrazu spremljala kar iz svojega avtomobila. Oblečena v bolj športna oblačila in z roza šminko je tako pomirila britansko javnost, ki je bila v zadnjih tednih že pošteno v skrbeh za kraljičino zdravje. "Bila je odlično razpoložena," je za revijo People povedal nek opazovalec. "Ljudje, ki jih pozna že več let in so veliki poznavalci konj, so se ji pridružili na pogovoru ob avtomobilskem oknu. Videti je bilo, da je v zelo dobri kondiciji," je še povedal.

Kraljica se je zadnjih dogodkov zaradi zdravstvenih težav izognila, imela pa je tudi težave z mobilnostjo. Pri hoji si pomaga s palico, težave ima tudi z ravnotežjem in dolgotrajnim stanjem na mestu. To je bil po 29. marcu prvi javni dogodek, ki se ga je kraljica udeležila, takrat je bila prisotna na spominski ceremoniji ob prvi obletnici smrti princa Filipa. Razstava konj in konjske dirke, ki jih pripravlja Windsorska palača, so kraljičin najljubši dogodek, ker se dogajajo v bližini njenega doma, se ga običajno udeleži. Tudi svoj 96. rojstni dan je obeležila s fotografijo, na kateri je pozirala v družbi svojih dveh šetlandskih ponijev, Bybeck Katie in Bybeck Nightingale.