Kraljica Elizabeta II. razjarjena na Harryja in Meghan zaradi laži o hčerinem imenu

OGLAS

Avtor prihajajoče biografije, ki bo nosila naslov Charles III: New King. New Court. The Inside Story v njej trdi, da pokojna kraljica Elizabeta II. ni nikoli odobrila, da princ Harry in Meghan Markle svojo hli poimenujeta z njenim vzdevkom iz mladosti, še bolj pa jo je razjezilo dejstvo, da sta zakonca po rojstvu drugorojenke dejala, da jima je kraljica dala svoj blagoslov.

Kraljica Elizabeta II. naj ne bi nikoli odobrila uporabo imena Lilibet za Harryjevo in Meghanino hčerko. FOTO: Profimedia icon-expand

Novica o tej podrobnost prihaja v javnost več kot dve leti za tem, ko je nek vir blizu kraljice Elizabete II., ki je septembra 2022 umrla na gradu Balmoral na Škotskem, za BBC dejal, da Harry in Meghan pokojne monarhinje nista nikoli zaprosila za njeno mnenje pri izbiri imena deklice, ki se je rodila junija 2021. "Vir iz palače je za BBC dejal, da Harry in Meghan kraljice nista nikoli povprašala o uporabi njenega mladostniškega vzdevka. Harry naj bi sicer skušal dobiti kraljičino dovoljenje za uporabo imena Lilibet za svojo hči, a ta informacija do kraljice naj nikoli ne bi prišla," je takrat na Twitterju zapisal kraljevi dopisnik BBC-ja Jonny Dymond.

Kraljevi viri so takrat za Page Six zatrdili, da je princ po rojstvu drugorojenke po telefonu govoril s svojo babico. "Najverjetneje je sicer to bil klic, v katerem jo je obvestil, da se je otrok rodil, a dvomim, da sta jo naravnost vprašala. Mogoče sta omenila svojo namero," pa je takrat dejal še en od virov. Vojvoda in vojvodinja sussekška sta rojstvo deklice sporočila z izjavo: "Je več, kot sva si lahko kadarkoli predstavljala in ostajava hvaležna za ljubezen in molitve, ki sva jih čutila iz vseh koncev sveta. Hvala za vašo prijaznost in podporo v tem zelo posebnem času za našo družino."