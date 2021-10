Kraljica Elizabeta II. se še ne počuti dovolj staro

Britanska kraljica Elizabeta II. je zavrnila hudomušno nagrado za starejše, ki jo podeljuje britanska revija The Oldie, ker da pri 95 letih še ne izpolnjuje kriterijev za to nagrado, je sporočila revija. "Njeno veličanstvo verjame, da je človek star toliko, kot se počuti starega," so uredništvu revije sporočili iz kraljičine palače.

Mesečnik The Oldie, ki je v palačo že julija poslal vprašanje, ali bi kraljica sprejela njihovo vsakoletno nagrado, ki so jo pred tem že podelili njenemu pokojnemu možu in materi.

icon-expand Kraljica Elizabeta II. zavrnila hudomušno nagrado. FOTO: Profimedia

Konec avgusta jim je iz Balmorala na Škotskem odgovoril kraljičin osebni tajnik Tom Laing-Baker in se v imenu kraljice opravičil. "Njeno veličanstvo verjame, da je človek star toliko, kot se počuti starega. In kraljica meni, da ne izpolnjuje zahtevanih kriterijev, da bi lahko sprejela to nagrado, upa pa, da boste lahko našli bolj zaslužnega prejemnika," je sporočil.

Pismo so objavili v novembrski izdaji revije, hudomušno nagrado, ki je namenjena priznanju dosežkov starejših ljudi, pa so namenili francosko-ameriški igralki in plesalki Leslie Caron, ki ima "šele" 90 let, povzema francoska tiskovna agencija AFP.