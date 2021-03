Kraljica Elizabeta II. si je omislila dva nova kužka

Približno dva tedna je minilo, odkar je posestvo zapustil njen mož, s katerim sta poročena skoraj sedem desetletij. Filip v eni od londonskih bolnišnic okreva po posegu na srcu, kraljica pa zaradi omejitev drugega dela družine ni videla že od decembra. Dva psička, katerih imeni in spol sta še skrivnost, sta na grad prispela približno v času, ko je Filip moral v bolnišnico, kar se je zgodilo 17. februarja. ''Tam sta šele nekaj tednov, vendar sta se lepo udomačila in sta izredno ljubka.''

Kraljica je bila v času, odkar so jo leta 1952 okronali, lastnica kar 30 psov, vsi so bili pasme korgi ter dorgi, kar pomeni mešanca med korgijem in jazbečarjem. Vsi kužki so bili potomci psičke Susan, korgija, ki ga je Elizabeta prejela za 18. rojstni dan. Nova ljubljenčka nista del kraljeve linije, pa vendar bosta kraljici predstavljala tolažbo v teh težkih časih.

Novica o dveh korgijih je popolno presenečenje, saj so bili vsi, ki so kraljici blizu, prepričani, da si nikoli več ne bo omislila novega ljubljenčka, po tem, ko je leta 2018 prenehala z vzrejo korgijev. Zadnji pes, Whisper, je poginil oktobra tistega leta, od takrat ji je ostal samo dorgi z imenom Candy, dorgi Vulcan je namreč poginil lani novembra.