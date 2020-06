Kraljica Elizabeta II. spet nazaj v sedlu, princ Andrew ostal brez kraljevih dolžnosti

Tako kraljica kot njen soprog, 98-letni princ Filip, spadata v rizično skupino starejših, ki so bolj podvrženi okužbi s koronavirusom in težjemu poteku bolezni covid-19, zato sta ves čas od uvedbe karantene v Windsorju. Od tam sta v minulih mesecih nekajkrat nagovorila narod, s sporočilom za javnost ali po televiziji.

Britanska monarhinja je sicer znana po svoji ljubezni do živali, še posebej konjev in psov. Ob selitvi iz londonske Buckinghamske palače v Windsor v sredini marca naj bi tako s seboj vzela tudi svoja corgija – gre za mešanca med jazbečarjem in valižanskim ovčarjem – po imenu Candy in Vulcan.

Sicer pa se članom kraljeve družine tudi med karanteno ni bilo treba odpovedati luksuznemu življenjskemu slogu, saj naj bi skupaj z njimi v izolacijo odšlo tudi več služabnikov.

Konec javnega kraljevega življenja za princa Andrewa