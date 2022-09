Elizabeta II.: Kraljica, ki se ji sprva položaj ni obetal

V začetku druge svetovne vojne leta 1939 sta sestri večino časa preživeli v Londonu, in sicer v družinskem gradu Windsor. Že leto kasneje je imela Elizabeta enega izmed svojih prvih znanih radijskih govorov v podporo britanskim otrokom, ki so morali zapustiti svoje domove in se ločiti od družin. 14-letna princesa je takrat povedala: "Na koncu bo vse dobro; Bog bo poskrbel za nas in nam dal slavo in mir." S časom je začela opravljati tudi druge javne obveznosti, prvič se je javnosti pokazala na pregledu vojaške enote leta 1942, nato pa je začela spremljati svoje starše na uradnih obiskih po Združenem kraljestvu. Med vojno se je priključila civilni zaščiti oz. rezervnim enotam britanske vojske, ko se je urila za voznico in mehaničarko. Njeno prostovoljno delo sicer ni trajalo dolgo, a ji je ponudilo vpogled v vsakdanje življenje.

Mlada kraljica

Po nenadni smrti očeta so Elizabeto II. za kraljico okronali 2. junija 1953, ko je bila stara zgolj 27 let. Prvič v zgodovini britanske monarhije so kronanje prenašali v živo, tako da so si spektakel lahko ogledali ljudje po vsem svetu. Na pomemben dan ji je ob boku stal tudi dolgoletni soprog princ Filip, ki je kraljico spoznal, ko je bila stara 13 let, in se nato 20. novembra 1947 v londonski Westminstrski opatiji z njo tudi poročil. Bila sta neobičajen par, saj je Elizabeta veljala za mirno in zadržano, princ Filip pa za odkritega in živahnega. Leta 1949 se jima je rodil prvi prestolonaslednik, sin Charles, poleg njega pa imata še hči Anne ter sinova Andrewa in Edwarda.