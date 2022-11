Kraljica Elizabeta in Tom Cruise pred njeno smrtjo postala prijatelja

Na šarm Toma Cruisa očitno ni bila imuna niti kraljica Elizabeta II. , ki se je z ameriškim igralcem srečala in stkala prijateljske vezi le nekaj tednov pred svojo smrtjo, razkriva vir blizu Buckinghamske palače. Monarhinja in zvezdnik filmske franšize Misija nemogoče sta se tesneje povezala med poletjem, je za londonski Sunday Times še razkril vir.

Kraljica Elizabeta II. in Tom Cruise

60-letni igralec se je udeležil dogodkov ob praznovanju kraljičinega jubileja, s katerimi so obeležili njeno 70 let dolgo vladanje. Ker je bila Elizabeta v tistem času že šibkejšega zdravja in je imela težave z mobilnostjo, se vseh slovesnosti ni udeležila, tako pa je zamudila priložnost za druženje z igralcem.

"Kraljica je bila takrat zelo razočarana, da ni spoznala Toma, zato je bila ta povabljen na poseben vodeni ogled Windsorskega gradu. Ko si je vse ogledal, sta skupaj popila čaj," je povedal vir in dodal, da je bil njegov obisk nepozaben, dobil pa je tudi priložnost, da je lahko sprožil posebno obredno pištolo.