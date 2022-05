Kraljica Elizabeta obiskala novo železniško progo Elizabeth

Oblečena v rumeni volneni plašč in klobuk, okrašen s cvetjem, se je kraljica Elizabeta II. z dvigalom in s sprehajalno palico spustila na ploščad ter se pridružila sinu, princu Edwardu. Pozdravila sta jo britanski premier Boris Johnson in londonski župan Sadiq Khan.

Linija Elizabeth, poimenovana po britanski kraljici, se bo za javnost delno odprla 24. maja. Prvotno naj bi jo odprli že leta 2018, vendar so težave pri gradnji povzročile zamudo.