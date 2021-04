Kraljičin 95. rojstni dan po moževi smrti drugačen kot sicer

21. aprila kraljica Elizabeta II. praznuje 95. rojstni dan, a letos brez svojega moža, princa Filipa , ki so ga pokopali v soboto, 17. aprila. Njen rojstni dan bo zato umirjen in nevpadljiv.

To bo kraljičin prvi rojstni dan po izgubi moža, ki so ga v soboto pokopali v kapeli svetega Jurija na gradu Windsor. Princ Filip je umrl 9. aprila v 99. letu starosti, samo dva meseca, preden bi dopolnil okroglih 100 let.

Rojstni dan kraljice Elizabete pa ne bo drugačen zgolj zaradi žalovanja, ampak bo nanj vplivala tudi pandemija. Tradicionalna parada Trooping the Colour, s katero vsako leto v juniju obeležijo kraljičin rojstni dan, je bila zaradi epidemioloških razmer že drugo leto zapored odpovedana. Predstavniki Buckinghamske palače so marca napovedali, da razmišljajo o manjšem praznovanju na gradu Windsor, ne ve pa se še, ali se ji bo pridružil kateri od članov kraljeve družine.

Nekdanji višji svetovalec britanske monarhije je za portal Peoplespregovoril o kraljičinem nadaljnjem delu: "Njena družina se bo razporedila in ji stala ob strani, vendar bo nadaljevala. Razume, da ima delo, ki ga mora opraviti, in Filip bi želel, da vztraja. To je storila že, ko se je on umaknil iz javnega življenja."

Nova dokumentarna serija Kraljica sveta že na VOYO

Dvodelna dokumentarna serija nudi edinstven vpogled v življenje kraljice Elizabete, ki kot vodja Commonwealtha oziroma Skupnosti narodov že več kot 65 let vlada več kot tretjini svetovne populacije. Spremlja priprave na srečanje voditeljev vseh 53 držav članic tega združenja in nas popelje za zidove Buckinghamske palače. V seriji poleg britanske monarhinje nastopajo tudi drugi člani kraljeve družine, serija pa črpa iz kraljičinega zasebnega filmskega arhiva ter britanske kraljeve zbirke. Z edinstvenega vidika nam predstavlja kraljičino vlogo na čelu Commonwealtha, vlogo, ki jo predaja naslednji generaciji.