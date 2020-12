Kraljica Elizabeta II. prvič po začetku epidemije z družino v javnosti

Britanska kraljica je na posestvu Windsor pozdravila svoje domače, med katerimi so bili njen sin, princ Charles, in njegova Camilla ter sin, princ Edward, in hčerka, princesa Anna. Med prisotnimi pa sta bila tudi princ William in Kate Middleton.

Poleg tega, da so se člani kraljeve družine želeli ponovno zahvaliti medicinskemu osebju, ki se že več kot pol leta bori proti koronavirusu, so prisostvovali tudi pri zasebnem nastopu božičnega zbora. Kraljico so prvič po začetku epidemije v javnosti videli v družbi najožjih družinskih članov.