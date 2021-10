Kraljica Elizabeta po zdravstvenih težavah na kraljeve dogodke v spremstvu

Kraljica Elizabeta II. je bila pred kratkim zaradi zdravstvenih težav primorana odpovedati obisk Severne Irske, noč pa je celo preživela v bolnišnici. Iz palače so takrat sporočili, da so v bolnišnici opravili preventivne preglede, kraljičino počutje je dobro. Kakšne težave so kraljico pestile, javnosti ni znano, nek vir blizu kraljeve družine pa je za The Telegraph povedal, da se monarhinja odslej naj ne bi uradnih dogodkov udeleževala brez spremstva še enega člana družine.