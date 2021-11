Kraljica Elizabeta po noči, preživeti v bolnišnici, prvič opažena v javnosti

Angleški kraljici je bil po zadnjih preiskavah v bolnišnici zapovedan dvotedenski počitek. Fotografi so jo tokrat ujeli med vožnjo svojega avtomobila po posestvu Windsor. Vse uradne obiske in obveznosti bo morala do nadaljnjega izpustiti, vključno z obiskom konference Združenih narodov o podnebnih spremembah, ki se dogaja v Glasgowu.

Kraljica Elizabeta II. je bila opažena v javnosti, kar se je zgodilo prvič po tem, ko je zaradi zdravstvenih zapletov (ki so zaenkrat neznane narave) odpovedala vse uradne obiske in potovanja. Po noči, ki jo je zaradi potrebnih preiskav preživela v bolnišnici, so jo tokrat prvič ujeli fotografi.

icon-expand Kraljica Elizabeta FOTO: Profimedia

Elizabeta se je na vožnjo v svojem avtomobilu dobro pripravila, ovila se je v ruto in nadela sončna očala. Fotografije so nastale, ko je uživala v svojem jaguarju na dan, ko bi se morala udeležiti konferenca Združenih narodov o podnebnih spremembah (COP26) v Glasgowu. Žal ji zdravje opravljanja uradnih dolžnosti trenutno ne dopušča, zdravniki so ji pred kratkim zapovedali štirinajstdnevni počitek.

icon-expand Elizabeta med vožnjo svojega avtomobila. FOTO: Profimedia