Kraljica Elizabeta še desetič prababica, vnukinja Zara rodila dečka

Tiskovna predstavnica Zare Tindall , vnukinje birtanske kraljice Elizabete II. , in Mika Tindalla , nekdanjega igralca ragbija, je povedala, da se je njun tretji otrok rodil v nedeljo, 21. marca in je tehtal 3,7 kilograma.

Zara in Mike že imata dva otroka, sedemletno Mio in dveletno Leno.

Otrok se je rodil na tleh domače kopalnice po tem, ko nista uspela pravočasno priti do porodnišnice, piše BBC . Kraljica in vojvoda edinburški sta navdušena ob veseli novici, je potrdila Buckinghamska palača. Oba se že veselita, da spoznata desetega pravnuka, ko bodo okoliščine to seveda dovoljevale, je še povedala tiskovna predstavnica.

Rojstvo tretjega otroka je Mike opisal v podcastu The Good, The Bad & The Rugby: "Mali je prišel zelo hitro. Niti do porodnišnice ni prišel. Rodil se je na tleh kopalnice." Mike je povedal, da je Zarina prijateljica Dollyvidela, da bodo za porod prepozni, ko so se želeli odpraviti od doma. "K sreči babica, ki bi naju mogla pričakati v bolnišnici, še ni bila tam in je bila blizu našega doma. Druga babica pa je prihitela, ravno ko smo zagledali glavico."