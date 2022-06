Kraljica se dogodka v katedrali svetega Pavla zaradi 'nelagodja' ne bo udeležila

Dodal je še: ''Upoštevajoč pot in aktivnosti, ki so potrebne za to, da bi lahko jutrišnji zahvalni maši v stolnici svetega Pavla prisostvovala, je njeno veličanstvo sklenilo, da se dogodka ne udeleži.'' Sporočilo je zaključil z najavo, da se bo kraljica udeležila večernega dogodka na gradu Windsor in da se ob tem zahvaljuje vsem, ki so današnji dan uspeli za vedno zapisati v lep spomin.

Kraljica, ki je aprila prebolela covid-19, ta pa jo je nekoliko utrudil, je parado z več sto vojaki, konji in glasbeniki uživala z balkona Buckinghamske palače, družbo pa so ji delali najbližji člani družine.