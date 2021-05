Kraljica Elizabeta se je poslovila od pasjega mladička Fergusa

Kraljica Elizabeta je užaloščena zaradi izgube mladička, ki ji je družbo delal od letošnjega februarja. Psička je dobila, ko je zbolel njen soprog, princ Filip. Takrat sta se ji pridružili kar dve majhni kepici, mešančka med korgijem in jazbečarjem, t. i. dorgija. Fergus in Muick sta kraljici hitro zlezla pod kožo in ji krajšala čas ob kasnejši boleči izgubi moža.

"Mladička sta bila kraljici podarjena v upanju, da jo razvedrita v tem težkem obdobju,"so takrat sporočili z dvora, sedaj pa so v skrbeh, saj je to za kraljico še ena od slabih novic v nizu. Ljubiteljici pasme korgi sta bila mladička v veselje in sta ji med žalovanjem vnašala nekaj upanja.