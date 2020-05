Kraljica Elizabeta se je pred kontroverznim gostom skrila v grmovje

V najnovejšem dokumentarnem filmu o britanski kraljevi družini, je režiser razkril tudi zabavne anekdote, ki jih je izvedel o kraljici Elizabeti. Med drugim je z občinstvom delil zgodbo o kraljičinem skrivanju pred romunskim diktatorjem, ki je prišel na obisk.

Kraljica Elizabeta pri svojih 94 letih še vedno velja za zelo navihano in iskreno žensko, ki sledi samo sebi in se ne zmeni za mnenja drugih. Je ženska, ki je služila v vojski, se tam naučila voziti avtomobile in je kraljica, ki je z dolžino svojega vladanja podrla vse rekorde.

icon-expand V novem dokumentarnem filmu o pripetljaju iz leta 1978. FOTO: Profimedia

V novem dokumentarnem filmu, ki razkriva določene skrivnosti britanske kraljeve družine, je tudi zgodba o kraljičinem izogibanju posebnega gosta. Namreč Elizabeta naj bi se, ko je na obisk v Buckinghamsko palačo prišel romunski diktator Nicolae Ceaușescu, pred njim skrila v grmovje, saj ni vedela, kako bi se izognila pogovoru z njim. Romunski vodja je kraljico skupaj z ženo Eleno obiskal leta 1978, ko je bil na potovanju v Londonu. In čeprav je kraljica v svojem dolgem vladanju spoznala še marsikaterega kontroverznega političnega vodjo, se je očitno temu želela izogniti. Kot poročajo britanski mediji, sta Elizabeta in njen mož Philip romunskega vodjo pričakala na železniški postaji Victoria, preden so se odpravili proti Buckinghamu.

icon-expand Philip, Elena, Elizabeta in Nicolae FOTO: Profimedia