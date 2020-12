Kraljica Elizabeta II. v prazničnem nagovoru: Življenje moramo nadaljevati

Kraljica Elizabeta je na božični dan prebrala tradicionalni nagovor ob koncu leta. Spregovorila je o nenavadnem letu in Britancem posredovala optimistične misli.

"Vsako leto naznanimo prihod božiča z vklopom prazničnih luči. Praznična okrasitev ustvarja praznično razpoloženje, svetloba namreč prinaša upanje," so bile uvodne besede kraljice Elizabete II. "Za kristjane je Jezus luč sveta, vendar letos njegovega rojstva ne moremo proslaviti na popolnoma običajen način. Ljudje različnih veroizpovedi se niso mogli zbrati, kot bi si želeli za praznike." Kraljica je povedala tudi, da so njeno družino navdihnile zgodbe ljudi, ki prostovoljno sodelujejo in pomagajo tistim, ki to potrebujejo. "Ljudje smo se izjemno spoprijeli z izzivom letošnjega leta."

Zahvalila se je tudi pripadnikom v prvi vrsti, torej zdravstvenim delavcem in jim izkazala hvaležnost. "Še naprej nas navdihuje prijaznost neznancev in tolaži nas to, da tudi najtemnejšim nočem sledi jutranja zarja." 94-letna kraljica se zaveda, da je ta čas za mnoge po vsem svetu ovit v žalost. "Nekateri objokujejo izgubo svojih najdražjih, drugi pogrešajo svoje prijatelje in družinske člane, ker spoštujejo varnostne ukrepe, kljub temu da hrepenijo po objemu in stisku roke."

icon-expand Kraljica Elizabeta II. z družino-5 FOTO: Profimedia

"Če ste med njimi, se zavedajte, da niste sami. Z mislimi in molitvami sem pri vas. Naj nas v prihodnjem času vodi božična luč, duh nesebičnosti, ljubezni in predvsem upanja. V tem duhu vam želim zelo srečen božič," je zaključila svoj govor. Tudi kraljevi člani družine so praznik preživeli ločeno. Kraljica Elizabeta II. in princ Filip sta tako praznovala sama na gradu Windsor. "Po preučitvi vseh zaščitnih nasvetov sta se kraljica in vojvoda Edinburški odločila, da bosta letos božič mirno preživela na Windsorju,"je dejala tiskovna predstavnica.