Kraljica Elizabeta z družino obeležila prvo obletnico Filipove smrti

Britanska kraljeva družina se je danes poklonila princu Filipu , ki je umrl pred enim letom. V posnetku, ki so ga objavili na družbenih omrežjih, so se zvrstile fotografije iz življenja soproga kraljice Elizabete II. , ki so jih pospremili z besedilom pesmi pesnika Simona Armitagea .

"Na prvo obletnico smrti se spominjamo vojvode Edinburškega," so zapisali ob videoposnetu na družbenem omrežju Twitter, objavo pa so delili tudi princ Charles in Camilla ter princ William in njegova žena Kate Middleton.