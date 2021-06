Kraljica Elizabeta že spoznala svojo pravnukinjo Lilibet

Britanska kraljica Elizabeta je svojo pravnukinjo Lilibet Diano že spoznala, in sicer prek videoklica. Vir je za tedensko številko revije People dejal, da sta bila vojvoda in vojvodinja Susseška, potem ko sta se vrnila domov iz porodnišnice Santa Barbara Cottage, ki se nahaja nedaleč stran od njunega doma v Montecitu v Kaliforniji,"zelo navdušena in sta komaj čakala, da sporočita veselo novico, da je na svet prišla njuna hčerka".

Zakonca sta za drugega otroka izbrala ime Lilibet Diana. Ime Lilibet si tako deli s svojo prababico, kraljico Elizabeto, katere vzdevek je Lilibet, tako pa jo je klical tudi njen pokojni mož Filip. S srednjim imenom pa sta se poklonila dekličini pokojni babici Diani, princesi Walesa in Harryjevi mami. Ime je hkrati tudi ljubeč poklon Meghanini mami Dorii Ragland, ki je Meghan v otroštvu dala vzdevek "Flower", kar v prevodu pomeni "roža".