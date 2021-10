Kraljica Elizabeta preko video povezave znova opravlja delo

Novica, da kraljice Elizabete ne bo na podnebnem vrhu v Glasgowu, je sprožila ugibanja o njenem zdravstvenem stanju. Ker je bilo načrtovano srečanje z udeleženci konference pomembna obveznost v koledarju njenega veličanstva, je bila to odločitev, ki jo je 95-letna monarhinja zelo težko in nerada sprejela, so sporočili iz Buckinghamske palače. Potem, ko je prejšnji teden eno noč preživela v bolnišnici, kraljica znova opravlja svoje delo, a prek video povezave. Ali to pomeni, da bo tako tudi v prihodnje?