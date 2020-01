Kraljica Elizabeta II. sklicala izredni sestanek kraljevih članov

Na kraljevem dvoru je vzdušje zelo napeto. Kraljica Elizabeta II. je sklicala nujen sestanek vseh odraslih prestolonaslednikov skupaj z Meghan Markle, da bi našli najboljšo rešitev za umik mladega kraljevega para. Prvič pa je podal izjavo za medije tudi princ William, ki je žalosten zaradi nagle odločitve mlajšega brata in njegove žene.

Kraljica Elizabeta II. je sklicala izredni sestanek s princem Harryjem in Meghan Markle glede njunega odstopa s položaja in želje po finančni neodvisnosti. Po poročanju britanskih medijev se bodo člani kraljeve družine, poleg princa Harryja in Meghan tudi princ Charles in princ William, sestali na njihovem posestvu v vzhodni Angliji. Ker je Meghan že odšla nazaj v Kanado k sinu Archieju, ki sta ga pustila v varstvu njune prijateljice Jessice Mulroney in varuške, se jim bo pridružila preko konferenčnega klica. Poskušali bodo najti kompromis in tudi najboljšo rešitev glede financ. Po poročanju Sunday Timesse morajo dogovoriti, koliko sredstev bosta ohranila, kaj bo z njunima nazivoma in v kakšnih komercialnih poslih lahko sodelujeta.

Številni mediji so poročali, da je kraljica Elizabeta II. po njuni izjavi 'divjala' z avtom po njenem posestvu. FOTO: Profimedia

Spomnimo, Meghan in Harry sta pred kratkim na svojem Instagramu sporočila, da se umikata od kraljevih dolžnosti, in pojasnila, da želita uravnotežiti njun čas v Združenem kraljestvu in Kanadi, hkrati pa se osredotočiti na naslednje poglavje, v katerem bosta začela tudi novo dobrodelno entiteto. Kraljica Elizabeta II. je sicer princa Harryja prosila, naj ne objavi izjave, a je kljub njenim prošnjam to vseeno storil. Kot smo že poročali, se zakonca o zadevi nista predhodno posvetovala ne s princem Williamom, ne princem Charlesom, ne s kraljico. Po naznanitvi je več kanadskih medijev poročalo, da se je Meghan vrnila na otok Vancouver ob pacifiški obali, kjer je družina preživela novoletne počitnice. Njuno željo je poznavalec kraljeve družine, David McClure, opisal kot "strupeno mešanico". Za Press Associationje povedal: "Zgodovina starejših članov kraljeve družine, ki so začeli služiti denar ... To je enostavno strupena mešanica. V preteklosti se ni dobro končalo." David ne podpira dvojnega življenja:"Polovico tedna opravljaš kraljeve dolžnosti, drugo polovico pa služiš denar s televizijo, predavanji, knjigami? To enostavno diši po nevarnosti."

Princ Harry in Meghan Markle sta se odločila za umik. FOTO: Profimedia