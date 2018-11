Kraljica izkazala spoštovanje Meghanini mami

Tuji mediji poročajo, da na britanskem kraljevem dvoru že potekajo priprave na enega največjih zimskih praznikov, božič. Kraljica Elizabeta naj bi na letošnjo kraljevo božično večerjo povabila tudi Dorio Raglandin po mnenju mnogih na ta način izkazala spoštovanje, ki ga čuti do vnukove soproge Meghan Marklein njene mame.

Doria Ragland naj bi si kraljičino naklonjenost zaslužila v obdobju kraljeve poroke, saj je v času, ko sta Meghanin oče in njena polsestra izvajala številne škandalozne poteze, sama ohranila mirno glavo in potrebno dostojanstvo ter hčerki in zetu stala ves čas ob strani. Nekaj dni pred poročnim obredom je bila povabljena na kraljevi dvor, kjer je s svojo hčerko, princem Harryjem in kraljico govorila o tem, ali bodo Meghaninega očeta po vsem, kar se je zgodilo, sploh povabili na poročni obred.

Takrat sta se s kraljico tudi pobližje spoznali, zdaj pa jo je doletela čast, da je bila povabljena v ožji družinski krog na božično večerjo. Čeprav se to morda ne zdi nič velikopoteznega, je potrebno izpostaviti, da takšna 'čast' ni doletela še nobenega izmed članov družine vojvodinje Kate Middleton, ki je poročena s Harryjevim starejšim bratom, princem Williamom. Zaradi tega so se pojavila tudi namigovanja, da je kraljičina gesta pravzaprav gesta, s katero je izkazala uvidevnost do noseče Meghan Markle, ki je Veliki Britaniji popolnoma sama – brez svojcev ali bližnjih prijateljev in kateri bo materina bližina v tem času zagotovo prišla prav.