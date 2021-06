Kraljica je Harryja in Meghan povabila na jubilejno praznovanje

Kraljica Elizabeta II. bo naslednje leto praznovala 70 let vladanja britanski monarhiji, zato se obeta jubilejno praznovanje, na katero je povabila tudi princa Harryja in Meghan Markle .

Kraljica Elizabeta II., princ Harry in Meghan Markle

Britanska monarhinja svoj rojstni dan vsako leto praznuje dvakrat. Prvič na datum svojega rojstva, 21. aprila, drugič pa v okviru uradne rojstnodnevne parade Trooping the Colour. Ta je del štiri dnevnega festivala, ki obeležuje njen čas na prestolu. Prihodnje leto bo praznovanje, ki je bilo prejšnji dve leti zaradi pandemije odpovedano, še posebej pomembno, ker bo šlo za platinasti jubilej.

Meghan in Harry, ki sta se prejšnji mesec razveselila drugega otroka, sicer trenutno živita v Kaliforniji, njun odnos s kraljevo družino pa je po turbulentnem letu javnega blatenja družinskih članov precej razmajan. Kljub temu naj bi se vojvoda in vojvodinja Susseška praznovanja udeležila. A ker sta zakonca odstopila od svojih kraljevih dolžnosti, ostaja nejasno, ali se bosta kot ostali člani družine pojavila na balkonu Buckinghamske palače, na katerem se kraljica in ostali visoki člani kraljeve družine zberejo za tradicionalni prelet kraljevih letal.