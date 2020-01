Kraljica je princa Harryja prosila, naj ne objavi izjave o umiku

CNN poroča, da je kraljica Elizabeta II . princa Harryja prosila, naj v sredo ne objavi izjave, v kateri sta z ženo Meghan Markle sporočila, da se umikata od kraljevih dolžnosti, a je ta kljub njenim prošnjam to vseeno storil. Kot smo že poročali, se, po pisanju BBC, Harry in Meghan o zadevi nista predhodno posvetovala ne s princem Williamom , ne princem Charlesom in ne s kraljico.

Spomnimo, Harry in Meghan sta v sredo na svojem uradnem Instagramu profilu naznanila svoj odstop od kraljevih dolžnosti in javnost seznanila, da načrtujeta stopiti na pot finančne neodvisnosti. Po njuni izjavi je v Buckinghamski palači zavladalo razočaranje, saj so bili ostali člani kraljeve družine zaradi njune odločitve prizadeti, poroča CNN.

Tudi britanski dvor je pred kratkim podal uradno izjavo za javnost, v kateri je poudaril, da je zadeva precej kompleksna in zaenkrat še v fazi pogajanj: ''Razprave z vojvodo in vojvodinjo sussekško so zaenkrat še v zgodnji fazi. Razumemo njuno željo po drugačnem pristopu, vendar gre pri tem za zapletena vprašanja, za kar pa je potreben čas.''