'Kraljica ketamina' bo priznala krivdo za smrt igralca Matthewa Perryja

Ženska, ki je zvezdniku serije Prijatelji prodala usodni odmerek ketamina, bo priznala krivdo za njegovo smrt. Jasveen Sangha, ki je znana pod vzdevkom 'kraljica ketamina', je peta in tako tudi zadnja obtoženka, ki bo pristala na dogovor s tožilstvom in se s tem izognila sojenju, ki bi se moralo začeti septembra.

42-letna Jasveen Sangha bo priznala krivdo po petih točkah obtožnice, med njimi tudi za prodajo ketamina, ki je bil na koncu usoden za igralca Matthewa Perryja, so v izjavi za ameriške medije sporočili s tožilstva. 'Kraljico ketamina', ki ima sicer poleg ameriškega še britansko državljanstvo, so označili za znano preprodajalko drog, vzdevek pa so vključili tudi v uradno dokumentacijo in ime primera.

Poleg tega, da bo priznala prodajo ketamina, ki je ubil Perryja, bo odgovarjala tudi za obtožbe vzdrževanja prostorov, v katerih so uporabljali drogo, po treh točkah obtožnice pa bo kriva preprodaje ketamina.

Krivdo bo priznala na naslednjem zaslišanju, kjer ji bodo določili tudi kazen, so še sporočili s tožilstva. Sanghi grozi do 45 let zaporne kazni. Skupaj z zdravnikom Salvadorjem Plasencio, ki je krivdo priznal junija, je bila glavna tarča preiskave, ki je sledila po igralčevi smrti. Še trije obtoženci so krivdo v primeru priznali že lani, v zameno za pričanja zoper zdravnika in 'kraljico ketamina', pa so s tožilstvom sklenili posebne dogovore.