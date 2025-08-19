'Kraljica ketamina' bo priznala krivdo za smrt igralca Matthewa Perryja

42-letna Jasveen Sangha bo priznala krivdo po petih točkah obtožnice, med njimi tudi za prodajo ketamina, ki je bil na koncu usoden za igralca Matthewa Perryja, so v izjavi za ameriške medije sporočili s tožilstva. 'Kraljico ketamina', ki ima sicer poleg ameriškega še britansko državljanstvo, so označili za znano preprodajalko drog, vzdevek pa so vključili tudi v uradno dokumentacijo in ime primera.
Poleg tega, da bo priznala prodajo ketamina, ki je ubil Perryja, bo odgovarjala tudi za obtožbe vzdrževanja prostorov, v katerih so uporabljali drogo, po treh točkah obtožnice pa bo kriva preprodaje ketamina.
Krivdo bo priznala na naslednjem zaslišanju, kjer ji bodo določili tudi kazen, so še sporočili s tožilstva. Sanghi grozi do 45 let zaporne kazni. Skupaj z zdravnikom Salvadorjem Plasencio, ki je krivdo priznal junija, je bila glavna tarča preiskave, ki je sledila po igralčevi smrti. Še trije obtoženci so krivdo v primeru priznali že lani, v zameno za pričanja zoper zdravnika in 'kraljico ketamina', pa so s tožilstvom sklenili posebne dogovore.
Zvezdnik je umrl na svojem domu v Los Angelesu oktobra 2023, star 54 let. Ketamin mu je predpisal osebni zdravnik, z njim pa naj bi ga zdravil zaradi depresije. Kot je navedeno v sodnih dokumentih, je Perry pred smrtjo ketamin uporabljal od šest do osemkrat dnevno.
