Tuja scena

'Kraljica ketamina' obsojena na 15 let zapora zaradi smrti Matthewa Perryja

Los Angeles, 09. 04. 2026 09.02 pred 1 uro 2 min branja 8

Avtor:
K.Z. STA
Matthew Perry

Preprodajalka drog, zaradi katerih je umrl igralec Matthew Perry, zvezdnik televizijske serije Prijatelji, je bila obsojena na 15 let zapora, so poročali ameriški mediji, ki se sklicujejo na dokumente sodišča v Los Angelesu. Dobaviteljica, znana kot 'kraljica ketamina', je septembra lani krivdo po petih točkah obtožnice priznala.

Tožilstvo je zahtevalo 15-letno zaporno kazen, medtem ko je obramba trdila, da je bila 42-letnica v priporu od aretacije avgusta 2024 in da je za zapahi preživela dovolj časa. Po navedbah tožilstva je obtožena med drugim priskrbela odmerek anestetika ketamina, ki je leta 2023 privedel do smrti priljubljenega ameriško-kanadskega igralca Matthewa Perryja.

Jasveen Sangha, znana pod vzdevkom 'kraljica ketamina' je obsojena na 15 let zaporne kazni.
FOTO: Profimedia

'Kraljica ketamina', ki ima ameriško in britansko državljanstvo, se je na sodišču za svoja dejanja opravičila in dejala, da jo je globoko sram. Tudi sama se je borila z odvisnostjo, a je po aretaciji droge opustila.

Igralcu je obtoženka v tednih pred njegovo smrtjo prek posrednika prodala več kot 50 odmerkov ketamina, na dan igralčeve smrti naj bi zvezdniku njegov asistent priskrbel vsaj tri odmerke.

Kot so povedali tožilci, so morali po naročilu 'kraljice ketamina' njeni pomočniki izbrisati vsa sporočila, povezana z nakupi drog, in zakriti sledi. Oblasti so v njeni rezidenci na severu Hollywooda odkrile tudi večje količine različnih drog, vključno z metamfetaminom in ekstazijem. Po Perryjevi smrti so aretirali tudi dva zdravnika, asistentko in igralčevega znanca.

Perryja, ki je že pred smrtjo javno spregovoril o svojem boju z odvisnostjo, so 28. oktobra 2023 našli mrtvega v masažni kadi na njegovem domu v Los Angelesu. Star je bil 54 let. Pod zdravniškim nadzorom naj bi se zdravil s ketaminom za zdravljenje depresije in tesnobnosti.

Rojen 19. avgusta 1969 je igralec z vlogo Chandlerja Binga v seriji Prijatelji postal ena največjih zvezd svoje generacije. V seriji, ki so jo snemali deset sezon od leta 1994 do leta 2004, je nastopil ob igralcih Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisi Kudrow, Mattu LeBlancu in Davidu Schwimmerju. Perry je nato nastopil tudi leta 2021 v posebni oddaji Friends: The Reunion, v kateri se je vseh šest prijateljev ponovno zbralo pred kamero. Petkrat je bil nominiran za nagrado emmy, ki pa je ni nikoli prejel.

Pred leti je izšla tudi njegova avtobiografija, v kateri je podrobno opisal svoj boj z odvisnostjo, poskuse odvajanja in posledice odvisnosti. "Moral bi biti mrtev," je zapisal v prologu.

matthew perry ketamin kraljica ketamina zapor smrt igralec

KOMENTARJI8

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Ve?ni optimist
09. 04. 2026 10.39
Presvetle Urške pa ne smemo komentirati, ... še dobro da lahko odvisnike, ...
osservatore
09. 04. 2026 10.21
"na dan igralčeve smrti naj bi zvezdniku njegov asistent priskrbel vsaj tri odmerke". Prvič, zguba Perry je sam konzumiral odmerke, drugič: bil je polnoleten in dovolj izobražen in upam, da je imel dovolj iq-ja, da je vedel kaj pomeni doziranje in predoziranje. Da ne bo kdo napačno razumel, ne zagovarjam preprodajalce mamil, ampak mamilar je sam odgovoren kaj počne s sabo in s svojim življenjem.
jablan
09. 04. 2026 10.21
Hahaha a ga silila v to ne ni torej ni kriva
rikozi
09. 04. 2026 10.07
Ta je pa dobra. Nej počiva u miru ampak da gre preprodajalec v zapor zarad enga odvisnika, ki je žal umrl,to je pač "smešno". Sej ga ni ona silila jemat droge. Pustimo to, da je preprodaja drog protizakonita, ampak to je kot da bi lastnika "Milke" zaprli zarad smrti nekaj diabetikov, ki so radi se pregrešili z Milko. Al pa ko nekdo umre zaradi čudnih dodatkov v drogah, halo, ne jemlji pa bo, ne krivit drugih za svoje slabe odločitve.
SpamEx
09. 04. 2026 10.16
Sploh ni umrl zaradi Ketamina zaradi Ketamina ne umreš kar tako. Lahko pa pa umreš če ga vzameš sam v BAZENU to pa sigurno
SpamEx
09. 04. 2026 10.00
krivosodje
SpamEx
09. 04. 2026 09.39
BS
Amor Fati
09. 04. 2026 09.32
Naj bogi revez zdaj končno počiva v miru. Sem prebral njegovo knjigo. Toliko depresije kot jo je bilo skrite za njegovimi stavki, nisem zasledil v nobeni drugi knjigi od nobenega drugega avtorja. Moral je imeti res grozno zivljenje.
