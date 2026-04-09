'Kraljica ketamina' obsojena na 15 let zapora zaradi smrti Matthewa Perryja

Tožilstvo je zahtevalo 15-letno zaporno kazen, medtem ko je obramba trdila, da je bila 42-letnica v priporu od aretacije avgusta 2024 in da je za zapahi preživela dovolj časa. Po navedbah tožilstva je obtožena med drugim priskrbela odmerek anestetika ketamina, ki je leta 2023 privedel do smrti priljubljenega ameriško-kanadskega igralca Matthewa Perryja.

Jasveen Sangha, znana pod vzdevkom 'kraljica ketamina' je obsojena na 15 let zaporne kazni. FOTO: Profimedia

'Kraljica ketamina', ki ima ameriško in britansko državljanstvo, se je na sodišču za svoja dejanja opravičila in dejala, da jo je globoko sram. Tudi sama se je borila z odvisnostjo, a je po aretaciji droge opustila.

Igralcu je obtoženka v tednih pred njegovo smrtjo prek posrednika prodala več kot 50 odmerkov ketamina, na dan igralčeve smrti naj bi zvezdniku njegov asistent priskrbel vsaj tri odmerke. Kot so povedali tožilci, so morali po naročilu 'kraljice ketamina' njeni pomočniki izbrisati vsa sporočila, povezana z nakupi drog, in zakriti sledi. Oblasti so v njeni rezidenci na severu Hollywooda odkrile tudi večje količine različnih drog, vključno z metamfetaminom in ekstazijem. Po Perryjevi smrti so aretirali tudi dva zdravnika, asistentko in igralčevega znanca.

Perryja, ki je že pred smrtjo javno spregovoril o svojem boju z odvisnostjo, so 28. oktobra 2023 našli mrtvega v masažni kadi na njegovem domu v Los Angelesu. Star je bil 54 let. Pod zdravniškim nadzorom naj bi se zdravil s ketaminom za zdravljenje depresije in tesnobnosti.