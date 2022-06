Kraljica odpovedala udeležbo še na drugem dogodku jubileja

Kraljica Elizabeta bo konjske dirke, ki bodo potekale v sklopu praznovanja kraljičinega jubileja, spremljala po televiziji, so sporočili iz Buckinghamske palače. 96-letna monarhinja je zaradi slabega počutja izpustila že zahvalno mašo v katedrali sv. Pavla, ki se je je udeležila vsa kraljeva družina, preko televizijskega prenosa pa bo spremljala tudi večerni koncert, kjer ji bo družbo delala družina princa Harryja.

"Upoštevajoč pot in aktivnosti, ki so potrebne za to, da bi lahko zahvalni maši v stolnici svetega Pavla prisostvovala, je njeno veličanstvo sklenilo, da se dogodka ne udeleži," so v izjavi za javnost sporočili iz palače že pred zahvalno mašo, ki je bila glavni dogodek drugega dne praznovanja jubileja.

Čeprav se kraljica že nekaj časa bori z nekoliko šibkejšim zdravjem, pa je visok jubilej v domovino privabil njenega vnuka Harryja, ki je s seboj pripeljal tudi svojo družino. Kraljica Elizabeta je tako pred dnevi, ko sta Harry in Meghan pripotovala v London, končno spoznala tudi svojo najmlajšo pravnukinjo, enoletno Lilibet . Deklica, ki v času prvega obiska očetove domovine praznuje svoj prvi rojstni dan, so čestitali tudi na uradnem Twitter računu kraljeve družine.

Družina, član katere je še triletni Archie , namreč že dobri dve leti živi v ZDA. Tja so se preselili, potem ko sta se Harry in Meghan odpovedala svojim kraljevim dolžnostim.

Njuna udeležba na slovesnostih ob 70. jubileju med številnimi Britanci vzbuja upanje, da bodo člani kraljeve družine zdaj vendarle zakopali bojne sekire in zgladili odnose. Predvsem Harryjev oče, princ Charles, in brat, princ William, naj bi še vedno gojila zamero zaradi Harryjevih ostrih kritik in obtožb na račun monarhije.

Praznovanje jubileja se preveša v drugo polovico

Vrhunec praznovanja se bo odvijal pri Buckinghamski palači s t. i. platinasto zabavo, ki jo prireja BBC in bo postregla s koncertom z zvezdniško zasedbo. Med drugim bodo nastopili Diana Ross, Alicia Keys, Rod Stewart, Duran Duran in Andrea Bocelli. Okoli 22.000 obiskovalcev bosta na večernem koncertu ločeno nagovorila prestolonaslednik Charles in njegov sin, princ William.