Kraljica pozvala Meghan in Harryja, da se vrneta na kraljevi dogodek

Kraljeva zakonca, princ Harry inMeghan Markle, sta januarja udarila z novico, da se umikata kot vidnejša člana britanske kraljeve družine. Novico sta sporočila kar na svojem Instagramu, kjer sta pojasnila tudi, kakšen je njun načrt za prihodnost. Kraljica Elizabeta II. je takoj sklicala izredni sestanek, na katerem so se dogovorili, kakšna bo njuna prihodnost. Harry in Meghan tako več ne bosta uporabljala kraljevega naziva, ne bosta upravičena do javnega denarja, vrniti pa bosta morala tudi skoraj tri milijone evrov davkoplačevalskega denarja, s katerim sta obnovila svoj britanski dom.

A kljub temu da se je par oddaljil od kraljeve družine – tudi s tem, da sta se odločila živeti v Kanadi, ju je kraljica pozvala, da se vseeno udeležita določenih pomembnih dogodkov. Med njimi je tako tudi maša ob dnevu Skupnosti narodov (The Commonwealth), ki bo potekala 9. marca v Westminstrski opatiji. Kako sta se mlada zakonca odločila, še ni znano.

Odkar sta januarja razglasila svojo odločitev, da odstopata kot "starejša člana" kraljeve družine, zakonca s sinom Archiejem živita blizu Vancouvra v Kanadi. Meghan so medtem že večkrat opazili na sprehodih kot tudi na dogodkih, ki so jih organizirale različne dobrodelne organizacije.