Kraljica praznuje 95. rojstni dan

Kraljica Elizabeta praznuje svoj 95. rojstni dan. Je najdlje vladajoča monarhinja v zgodovini Velike Britanije, na prestolu je že 69 let. Sprva ji kraljevanje ni bilo namenjeno, a je po odstopu strica s prestola krono prevzel njen oče, kralj Jurij VI, ki ga je kraljica po njegovi smrti nasledila pri svojih 27. letih. V letih svojega vladanja je veliko potovala in redno opravljala svoje dolžnosti, ob tem pa se je v zasebnem življenju navdušila nad konji in korgiji.

Kraljica Elizabetase je rodila kot princesa Elizabeta Alexandra Mary, 21. aprila 1926 v Londonu, očetu princu Albertuin Elizabeti Bowes-Lyon. Ob rojstvu se še ni vedelo, da bo postala kraljica, saj njen oče ni bil prvi prestolonaslednik. Ima štiri leta mlajšo sestro Margaretos katero sta bili skupaj šolani na domu, učili sta se francoščine, matematike, zgodovine, pa tudi plesanja, petja in umetnosti. Med drugo svetovno vojno sta nastopili v številnih pantomimah, kot 15-letna deklica je Elizabeta nastopila tudi v kraljevi uprizoritvi Pepelke.

Elizabetin dedek, kralj Jurij V. je umrl leta 1936, zato je njegov prestol zasedel kralj Edward VII. a se je zaradi ljubezni do ameriške ločenkeWallis Simpson moral prestolu odpovedati in ga prepustiti svojemu bratu. Elizabetin oče je tako leta 1937 postal kralj Jurij VI., njena mama pa je postala kraljica Elizabeta. V začetku druge svetovne vojne leta 1939 sta Elizabet in sestra Margret večino časa preživeli v Londonu, v družinskem gradu Windsor. Leto kasneje je Elizabeta imela enega izmed svojih prvih znanih radijskih govorov v podporo britanskim otrokom, ki so se morali evakuirati iz svojih domov in ločiti od družin. 14-letna princesa je takrat povedala: “Na koncu bo vse dobro; Bog bo poskrbel za nas in nam dal slavo in mir.” Začela je tudi z drugimi javnimi obveznostmi, prvič se je javnosti pokazala na pregledu vojaške enote leta 1942, nato pa je začela spremljati svoje starše na uradnih obiskih znotraj Združenega kraljestva. Med vojno se je priključila civilni zaščiti oz. rezervnim enotam britanske vojske, kjer se je trenirala za voznico in mehanikarico. Njeno prostovoljno delo sicer ni trajalo dolgo, a ji je ponudilo vpogled v vsakdanje življenje.

Po očetovi smrti postala kraljica Elizabeta je bila kronana v kraljico Elizabeto II., 2. junija 1953. Stara je bila 27 let, svoje dolžnosti vladajoče monarhice pa je začela opravljati že leto prej po očetovi smrti. Prvič v zgodovini britanske monarhije so kronanje prenašali v živo, tako da so si spektakel lahko ogledali ljudje po celem svetu. Svojega moža princa Filipaje kraljica spoznala, ko je bila stara 13 let. Več let sta si dopisovala in se kasneje tudi zaljubila. Poročila sta se 20. novembra 1947 v londonski Westminstrski opatiji. Bila sta neobičajen par, saj je Elizabeta veljala za mirno in zadržano, princ Filip pa za odkritega in živahnega. Leta 1949 se jima je rodil prvi prestolonaslednik sin Charles, poleg njega pa imata še hči Anneter sinova Andrewain Edwarda.

Tarča kritik v 90. letih V času vladanja je britanska kraljica na prestolu sodelovala s 14 premieri, medtem ko je opravljala različne službene obiske doma in v tujini. Pri kraljevih dolžnostih ji je več kot 70 let pomagal pokojni mož prince Filip, ki se je upokojil leta 2017, kot tudi njeni štirje otroci in vnuki. Kraljica ima osem vnukov, med drugimi princa Harryjain Williama, ter deset pravnukov. V času vladanja je kraljica Elizabeta II. predsedovala britanski vpletenosti v vrsto vojaških spopadov. Tedensko je prejemala napotke in poročila britanskih premierjev, kljub temu da ji ni dovoljeno izraziti nobenega političnega mnenja, ki ga vlada ni odobrila. Nekaj kritik se je na njen račun pojavilo v 90. letih prejšnjega stoletja, ko se je zaradi recesije v državi povečalo nezadovoljstvo nad kraljevskim življenjskim slogom, k oslabljeni podpori pa je pripomogla tudi ločitev med princem Charlesom in princesi Diani. Kraljevo družino so takrat mnogi označili za zastarelo in brezčutno, kritika pa se je po Dianini smrti leta 1997 še okrepila.

Britanska monarhinja je poosebitev stabilnosti s katero bdi nad Združenim kraljestvom. Še vedno vestno opravlja kraljeve dolžnosti - doma prireja vrtne zabave, deli medalje in časi, obiskuje bolnišnice in hodi na dirke. Naklonjena je preprostemu dvornemu življenju, poleg tradicionalnih in svečanih dolžnosti pa se zanima in redno informira tudo o vladnih poslih. V javnosti ne izraža svojih čustev in mnenj, zato velja za bolj zadržano. V zasebnem življenju pa jo bližnji prijatelji opisujejo kot “direktno in prizemljeno” z odličnim smislom za humor. Znana je predvsem po svoji ljubezni do korgijev in konjev. S svojim premoženjem in lastništvom je ena najbogatejših žensk na svetu.

