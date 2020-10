Kraljica preoblek: Heidi Klum za noč čarovnic posnela grozljivko

Heidi Klum tudi letos ni razočarala zvestih oboževalcev, ki so nestrpno čakali, v kaj se bo na najbolj strašljiv dan v letu preobrazila. Zvezdnica je posnela kratko grozljivko, v kateri poleg nje nastopajo še njen mož Tom Kaulitz in njeni štirje otroci, ki jih ima z nekdanjim možemSealom (16-letna Leni, 14-letni Henry, 13-letni Johan in 10-letnaLou).

"Ker smo letos zaradi pandemije covida-19 po vsem svetu zaprti v svojih domovih in brez tradicionalne zabave za noč čarovnic, sem vedela, da želim doma narediti zabaven projekt z družino, zato sem prišla na idejo, da bi posnela kratko grozljivko, v kateri bomo vsi nastopali," je 47–letna Heidi povedala o svojih načrtih za portal People.

"To je bilo tako zabavno, da sem vključila vso družino in moji otroci so resnično uživali v procesu. Čeprav so me skozi leta velikokrat obiskali na snemanju, še nikoli niso bili pred kamero in se učili na pamet besedila ter kako ustvariti kostume in ličila za kratek film."