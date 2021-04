Kraljica princu Filipu na krsti pustila na roko napisano sporočilo

94-letna angleška kraljicaElizabeta II., ki je bila s princem poročena 73 let, je na roko napisala sporočilo, ki je bilo skupaj z belimi rožami položeno na Filipovo krsto, preden so jo spustili v kraljevi trezor v kapeli svetega Jurija na gradu Windsor.

Sentimentalna gesta je tako vsebovala posebno in zelo osebno sporočilo, ki je bilo napisano na kraljičinem personaliziranem pisemskem papirju. Par, ki se je poročil leta 1947, si je v času razmerja pisal ljubezenska pisma. Njuna romanca se je začela, ko je bila Elizabeta stara le 13 let, nadaljevala pa se je vse do Filipove smrti.